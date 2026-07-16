L’Italia di rugby a 7 si prepara per il secondo appuntamento della Rugby Europe Men’s 7s Championship Series 2026, in programma a Spalato dal 24 al 26 luglio. La squadra, guidata dall’head coach Matteo Mazzantini, ha partecipato alla prima tappa ad Amburgo, dove ha concluso al terzo posto. Sono stati convocati i giocatori per il raduno in vista della trasferta croata.

L’ Italia maschile del rugby a 7, guidata dall’head coach Matteo Mazzantini, reduce dal terzo posto nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di Rugby Europe, disputata ad Amburgo, in Germania, ora punta al secondo ed ultimo appuntamento, in programma a Spalato, in Croazia, dal 24 al 26 luglio. Gli azzurri vogliono confermare o provare a migliorare il terzo posto finale dello scorso anno, per tornare a giocare il SVNS 3 e provare ad inizio 2027 il salto nel SVNS 2: gli azzurri sono a quota 16 in classifica, alle spalle della Germania, prima con 20, e della Francia, seconda con 18. L’Italia è in raduno a Trieste, dove al... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il raduno in vista della seconda tappa della rassegna continentale

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