Rubano materiale prezioso alla Certosa San Giacomo | arrestati in tre
Tre uomini sono stati arrestati dopo aver rubato materiale prezioso dalla Certosa San Giacomo. Gli agenti del Commissariato di Lauro hanno individuato i sospetti durante un'operazione di polizia giudiziaria e li hanno fermati poco dopo il furto. Il materiale rubato è stato recuperato e restituito. I tre sono stati portati in commissariato e ora sono in attesa di ulteriori provvedimenti.
Tempo di lettura: < 1 minuto I poliziotti del Commissariato di P.S di Lauro, facendo seguito all’attività di polizia giudiziaria della scorsa settimana che ha portato all’arresto di tre persone in flagranza di reato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, hanno deferito in stato di libertà un 52enne di Pago del Vallo di Lauro per il reato di furto aggravato all’interno della Certosa di San Giacomo. In particolare, presso la sua abitazione venivano rinvenuti arredi storici trafugati all’interno della struttura. Da un’ulteriore attività investigativa, venivano rinvenuti, in una campagna di Marzano di Nola, un quadro di rilevante interesse storico, artistico e patrimoniale ed un pianoforte a coda di particolare pregio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Peppino Di Capri, l’ultima esibizione pubblica prima di morire alla Certosa di San Giacomo – IL VIDEO
Certosa Village 2026: quattro grandi eventi alla Certosa di San Lorenzo di PadulaAlla Certosa di San Lorenzo di Padula sono stati annunciati quattro grandi eventi per il 2026.