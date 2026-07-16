Rubano materiale prezioso alla Certosa San Giacomo | arrestati in tre

Notizia in breve

Tre uomini sono stati arrestati dopo aver rubato materiale prezioso dalla Certosa San Giacomo. Gli agenti del Commissariato di Lauro hanno individuato i sospetti durante un'operazione di polizia giudiziaria e li hanno fermati poco dopo il furto. Il materiale rubato è stato recuperato e restituito. I tre sono stati portati in commissariato e ora sono in attesa di ulteriori provvedimenti.