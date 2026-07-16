Un calciante ha affrontato un avversario con un tackle deciso, lasciando un segno evidente. Dopo l’azione, ha commentato: “Quando smetterò di giocare, spero di non essere così…”. La frase è stata pronunciata in un contesto di discussione pubblica, mentre un’altra figura del calcio ha richiesto chiarimenti su quanto accaduto.

Ci sono momenti in cui le parole fanno un giro immenso e poi tornano indietro sotto forma di boomerang. Chiedere per informazioni a Gary Neville. L'ex terzino dell'Inghilterra e oggi opinionista televisivo ha voluto fare il filosofo della domenica parlando della difesa dell'Argentina, ma ha finito per rimediare una replica di quelle che lasciano il segno. Nel mirino dell'ex United c'era la coppia composta da Lisandro Martínez e Cristian Romero, da lui liquidati con una definizione a metà tra il complimento e l'insulto: "i migliori peggiori difensori centrali del mondo". La risposta del "Cuti" Romero non si è fatta attendere ed è arrivata con il tempismo perfetto di chi ha appena staccato il pass per la finalissima, lasciando l'Inghilterra a guardare. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Romero, tackle su Neville: "Quando andrò in pensione spero di non essere così..."

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