Cristian Romero, difensore del Tottenham, ha risposto a Gary Neville, commentando le critiche sulla coppia difensiva argentina con Lisandro Martinez. Romero ha detto di sperare di non essere mai “così stupido” quando la sua carriera sarà finita. La discussione è nata dopo l’eliminazione dell’Inghilterra dalla Coppa del Mondo 2026, a seguito di alcune dichiarazioni di Neville. Romero ha espresso questa opinione in risposta alle osservazioni di Neville, senza ulteriori dettagli.

2026-07-16 15:51:00 Breaking news: Cristian Romero ha risposto alle critiche di Gary Neville sulla coppia difensiva centrale dell’Argentina con Lisandro Martinez, dicendo che spera di non essere mai “così stupido” quando la sua carriera da giocatore giungerà al termine. L’ex difensore dell’Inghilterra Neville ha descritto Romero e Martinez come “la migliore e peggiore coppia di centrali del mondo” prima della vittoria per 2-1 dell’Argentina nella semifinale di Coppa del Mondo contro l’Inghilterra ad Atlanta. Entrambi hanno ricevuto cartellini gialli durante l’acceso incontro di mercoledì, ma hanno anche giocato un ruolo chiave nel limitare l’Inghilterra a soli due tiri in porta mentre la squadra di Lionel Scaloni si è assicurata il posto per la seconda finale consecutiva di Coppa del Mondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Romero del Tottenham definisce Gary Neville “stupido” dopo aver eliminato l’Inghilterra dalla Coppa del Mondo

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