Roma via al ritiro estivo a Trigoria con tre sedute giornaliere

A Trigoria è iniziato il ritiro estivo con tre sedute giornaliere. La squadra lavora intensamente, con allenamenti che coinvolgono diverse sessioni quotidiane. Nell’ultima settimana sono stati completati vari test fisici e tecnici. La preparazione prosegue con allenamenti mirati e sessioni di recupero. Il programma prevede incontri con lo staff tecnico e test atletici, senza interruzioni o pause. La squadra si concentra sulla preparazione in vista della prossima stagione.

Sono giorni di lavoro intenso e grande attività a Trigoria, dove proprio nell’ultima settimana il ritiro estivo è entrato nel vivo. «Completato il terzo turno» scrive Soulé nelle sue stories Instagram, riferendosi alla triplice sessione di allenamento che la Roma di Gasperini sta seguendo di giorno in giorno per raggiungere la forma fisica e l’intesa tattica necessarie all’inizio della stagione, ormai sempre più vicino. Il “risveglio muscolare” precampionato del tecnico di Grugliasco è ormai famoso in tutta Italia: tanta corsa, lavoro tattico e, infine, l’immancabile lavoro col pallone alla fine della giornata. La tra sedute giornaliere a Trigoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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