In una serata estiva, i campi sportivi ancora illuminati hanno accolto protagonisti, partner e sostenitori dell’evento di chiusura della stagione. Le luci calde e le voci che si mescolano hanno accompagnato un momento di incontro e condivisione. La manifestazione, intitolata “Roma Saluta l’Estate CSI,” ha visto partecipare diverse persone, tutte impegnate a celebrare il mondo sportivo cittadino.

Una sera d’estate che scivola via. Luci calde su campi ancora vivi, voci che si intrecciano, strette di mano. “ Roma Saluta l’Estate CSI ” non è solo un appuntamento: è la scena in cui la città riconosce il suo cuore sportivo. C’è aria di casa. A dare il ritmo sono i protagonisti di ogni weekend: ragazzi con la maglia sudata, allenatori che parlano piano e arbitri con la calma di chi ha visto tutto. L’ evento di chiusura firmato CSI mette nello stesso spazio chi gioca, chi organizza, chi sostiene. Le famiglie si fermano davanti agli stand. I volontari contano palloni e sorrisi. Gli oratori raccontano tornei iniziati all’ombra di un campanile e finiti con abbracci in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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© Tvplay.it - Roma Saluta l’Estate CSI: L’Evento di Chiusura della Stagione Sportiva Coinvolge Protagonisti, Partner e Sostenitori

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