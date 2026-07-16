Roma offerta da 45 milioni per il colpo scudetto | di chi si tratta

La Roma ha offerto 45 milioni di euro per un attaccante. La società sta cercando di rinforzare la rosa sotto la guida di Gasperini. L’attaccante in questione è Malen, ma la squadra valuta ulteriori investimenti. Le trattative sono in corso e non sono stati comunicati dettagli ufficiali. La società sta spingendo per chiudere l’affare nel più breve tempo possibile.

La società giallorossa è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Gian Piero Gasperini: le ultimissime. Malen da solo non basta. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Dybala, la Roma è al lavoro per mettere a segno un super colpo in attacco: i profili che piacciono alla dirigenza capitolina sono diversi, ma il prescelto è senza ombra di dubbio Crysencio Jilbert Sylverio Cirro Summerville, esterno olandese di origini surinamesi classe 2001 di proprietà del West Ham. Summerville – calciomercato.it (foto Ansa) Secondo quanto riferito in queste ore dalla redazione di ‘Sky Sport’, la Roma sarebbe pronta ad affondare il colpo e avrebbe deciso di offrire la bellezza di 45 milioni di euro per convincere il club di Premier League a cedere Summerville. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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