Il club giallorosso sta considerando un possibile ritorno di Scamacca, attualmente in forza a un’altra squadra. L’attaccante potrebbe riunirsi con il tecnico Gasperini e il direttore sportivo D’Amico, con cui ha già lavorato in passato. La trattativa si basa sulle quote di mercato, che indicano un interesse concreto da parte della Roma. Il giocatore, cresciuto nella squadra, potrebbe tornare a disputare la Champions League con questa maglia.

L'attaccante in giallorosso ritroverebbe Gasperini e il ds D'Amico, tornando a giocare la Champions nella squadra dove è cresciuto La Roma si prepara al ritorno in Champions League. I giallorossi giocheranno la competizione sette anni dopo l'ultima volta e si stanno già muovendo sul mercato per assicurare nuovi innesti a Gian Piero Gasperini. Il ds Tony D'Amico sta valutando diversi profili, soprattutto per il reparto avanzato, ma c'è un nome su tutti che piace sia al dirigente che all'allenatore: Gianluca Scamacca. L'attaccante potrebbe tornare nella città in cui è cresciuto ritrovando il tecnico di Grugliasco, con cui nel 2024 ha vinto l'Europa League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Roma, Gasp vuole riportare a casa Scamacca: ecco le quote

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Roma, Gasp a Sky: Rinnovi vicini. Vogliamo migliorare la rosa

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