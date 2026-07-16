Le riprese televisive delle gare di atletica subiranno un cambiamento radicale. L’Unione ha annunciato che tutte le inquadrature saranno riviste, con un focus particolare sul rispetto del settore femminile. Le nuove modalità di ripresa entreranno in vigore a breve e coinvolgeranno tutte le competizioni ufficiali. La modifica interesserà sia le telecamere fisse che quelle mobili, modificando l’angolazione e la prospettiva delle immagini trasmesse.

Gli appassionati di atletica dovranno abituarsi a una grande rivoluzione che interesserà le riprese televisive nell’immediato futuro. L’Unione Europea di Radiodiffusione (EBU), in collaborazione con European Athletics, ha pubblicato una serie di linee guida per “una copertura mediatica più rispettosa dell’atletica femminile e contro la sessualizzazione delle atlete nelle trasmissioni sportive”. A sostenere il nuovo protocollo sono state anche volti simbolo come la britannica Holly Bradshaw e la serba Ivana Spanovic, dando una risposta verso “l’oggettivazione delle prestazioni atletiche femminili sullo schermo”. Glen Killane, direttore esecutivo di Ebu Sport, ha dichiarato: “ Lo sport femminile merita di essere visto, trasmesso e valorizzato su un piano di parità. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rivoluzione nell’atletica: cambieranno tutte le inquadrature tv. “Nel rispetto del settore femminile”: tutte le modifiche

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