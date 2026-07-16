I biancorossi hanno iniziato la fase di allenamento al percorso verde di Pian di Massiano, giovedì, nel terzo giorno di preparazione. La sessione si è svolta a porte aperte, con allenamenti suddivisi in gruppi. La squadra continua il lavoro di preparazione con doppie sessioni giornaliere.

Al percorso verde di Pian di Massiano è iniziato l’allenamento dei Grifoni al terzo giorno di preparazione, mercoledì. A gruppi, alternandosi nel lavoro di forza in palestra, seguendo le indicazioni del preparatore atletico Filippo Sdringola, sotto la supervisione di mister Giovanni Tedesco coadiuvato dal resto dello staff, i calciatori hanno eseguito ripetute aerobiche, tra i frequentatori abituali del percorso verde, incuriositi dall’inaspettata presenza dei Grifoni. Nel pomeriggio, dopo il riscaldamento tecnico, esercizi di possesso palla, partita “a tema” (cioè seguendo regole per preparare determinati automatismi di attacco e difensivi), prima della consueta partitella di fine allenamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritiro. Sdringola prepara i biancorossi al percorso verde . Anche oggi doppia ’razione’ a porte aperte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Germania a porte aperte: mogli, figli e genitori al seguito in ritiro. Per evitare il bis di Usa '94

Leggi anche: Napoli in ritiro a Dimaro, allenamenti a porte aperte