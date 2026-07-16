Rimini uccide l' ex moglie di 62 anni e chiama i carabinieri | fermato

A Mulazzano, nel comune di Coriano, un uomo di 71 anni ha ucciso l'ex moglie di 62 anni a martellate. Dopo il delitto, ha chiamato i carabinieri e si è consegnato. La vittima è stata trovata senza vita nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era più nulla da fare. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma.

Ennesimo femminicidio a Mulazzano, nel comune di Coriano (Rimini). Tania Sperindio, 62 anni, è stata uccisa a martellate dall'ex marito Mario Bonifazi, 71 anni. La tragedia si è consumata intorno alle 20.30 di mercoledì 15 luglio. L'uomo avrebbe chiamato spontaneamente le forze dell'ordine e si sarebbe fatto trovare accanto al corpo della vittima., La coppia era ormai separata da tre anni con il divorzio definitivo arrivato l'anno scorso. I due avevano due figli e gestivano un negozio di fiori nel centro di Riccione. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che nell'appartamento dove si è consumata la tragedia vivesse il marito: ancora non chiare le motivazioni del gesto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Femminicidio a Coriano: uccide l’ex moglie e chiama i carabinieri per confessareNella serata di mercoledì 15 luglio, una donna di 63 anni è stata trovata morta in un'abitazione in via Agello, frazione di Mulazzano, Coriano.

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Femminicidio a Mulazzano, nel comune di Coriano (Rimini), dove una donna di 63 anni, Tania Sperindio, è stata uccisa a martellate dall'ex marito Mario Bonifazi, 71 anni. I due erano separati da tre anni e divorziati da uno. Secondo le prime ricostruzioni, è x.com

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