Rimini calcio l' arrivo di Del Piero resta un sogno | non entrerà nel club e nessun progetto La ripartenza dell' Eccellenza è in mano agli imprenditori locali

Del Piero non entrerà nel club e non ci sono progetti legati al suo arrivo. La ripartenza dell'Eccellenza nella regione dipende esclusivamente dagli investitori locali. La possibilità che Ronaldinho giocasse con la maglia di una squadra romagnola, inizialmente considerata una semplice fantasia, si è trasformata in una realtà concreta, segnando un capitolo diverso per il calcio locale.

In principio la visione di Ronaldinho con addosso la maglia del Ravenna era stata poco più che una fascinazione. Poi la storia recente del calcio romagnolo ha scartato dal lato auspicato dai giallorossi: l’illusione è diventata realtà. Una volta su un milione può succedere, due è già oltre ogni più rosea previsione. Lo sanno bene i vicini riminesi che con tutta probabilità dovranno dire addio al sogno di vedere Alex Del Piero seduto nella stanza dei controlli del nuovo Rimini Calcio. Era un sogno suffragato dai fatti, ovvero una telefonata, quella dell’ex campione del mondo ed ex stella della Juventus fatta al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che attesta che un interessamento a comprare la squadra che risorgerà dalle ceneri della vecchia società c’era stato. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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