Un uomo di 71 anni ha confessato di aver ucciso l’ex moglie, poi ha scelto di non rispondere davanti al pm. Il corpo della donna è stato rinvenuto all’interno di un locale caldaia. La polizia ha ascoltato la confessione, mentre l’uomo si è avvalso del diritto di non rispondere durante l’interrogatorio. La vicenda è sotto inchiesta, con le autorità che stanno verificando le circostanze del delitto.

Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 71enne accusato di omicidio volontario. Il corpo senza vita della donna è stato trovato nel locale caldaia. Sequestrati anche i vestiti dell’indagato e un martello oltre che all’immobile “L’ho ammazzata”. Sarebbero state queste le parole di Mario Bonifazi durante la telefonata al 112. Ma nell’interrogatorio avvenuto nella notte l’uomo non ha risposto al pm. In una casa nella frazione di Coriano, in provincia di Rimini, si sarebbe consumato l’omicidio:il 71enne avrebbe ucciso l’ex moglie di 63 anni Tania Sperindio colpendola presumibilmente con un martello. L’uomo è ora indagato per omicidio volontario dopo la drammatica telefonata al 112 dove avrebbe detto di aver ucciso la sua ex moglie, non confermando tale circostanza nell’interrogatorio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Rimini, 71enne uccide l’ex moglie: la confessione al 112 poi il silenzio davanti al pm

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