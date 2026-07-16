Le temperature continuano a superare le soglie di allerta, portando all’attenzione pubblica il tema dei rifugi climatici. L’Italia utilizza ancora principalmente soluzioni temporanee e non strutture permanenti per affrontare il caldo estremo. Le misure adottate sono spesso insufficienti per garantire protezione durante le ondate di calore più intense. La questione dell’adattamento climatico diventa quindi centrale nelle notizie quotidiane, in assenza di interventi più efficaci e duraturi.

Con le temperature di nuovo sopra le soglie di allerta, il tema dell'adattamento climatico smette di essere un argomento da convegno e invade a gamba tesa le cronache quotidiane. Da un lato i Comuni pubblicano le mappe dei luoghi in cui ripararsi dal caldo; dall'altro, a Milano, i rider sono scesi in piazza perché la sospensione delle consegne nelle ore più calde, senza una copertura del salario, rischia di trasformare una misura di tutela in un problema economico per chi lavora in strada. È attorno a questi due episodi che Elena Stoppioni, Director ESG Strategy & Impact di Lombardini22 e Presidente di Save the Planet Onlus, costruisce un'analisi che tiene insieme dati, urbanistica e giustizia sociale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Rifugi climatici, l'arma (ancora spuntata) dell'Italia contro il caldo estremo

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