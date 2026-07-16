Federalberghi Cattolica segnala ancora problemi nella raccolta dei rifiuti, con mancati ritiri che si ripetono nel pieno della stagione turistica. Oltre un mese dopo un incontro tenutosi a inizio giugno, l’associazione denuncia che le criticità segnalate non sono state risolte e segnala nuovi disservizi. La richiesta di intervento resta ferma, e si afferma che verranno tutelati gli associati.

Federalberghi Cattolica torna a sollecitare interventi sulla raccolta dei rifiuti. Oltre un mese dall’incontro del 4 giugno al Palazzo del Turismo, l’associazione sostiene che le criticità segnalate non siano state risolte e riferisce nuovi disservizi nel pieno della stagione. "Si verificano mancati ritiri in intere zone e raccolte effettuate con ritardi – afferma Federalberghi – con bidoni pieni per ore e sacchi lasciati lungo le strade". Secondo gli albergatori, "la situazione rischia di danneggiare l’immagine della città e il lavoro degli operatori turistici". L’associazione segnala inoltre rifiuti che, durante lo svuotamento dei contenitori, resterebbero a terra davanti ad alberghi e attività economiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Rifiuti, troppi i mancati ritiri. Tuteleremo i nostri associati"

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Si parla di: Rifiuti, troppi i mancati ritiri. Tuteleremo i nostri associati; Il Comune contro Alia. Lettera di protesta: Troppi disservizi.

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