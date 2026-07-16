Rifiuti il nuovo centro comunale apre a fine settembre | Obiettivo 84% di raccolta differenziata

Da bergamonews.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A fine settembre apre il nuovo centro comunale di raccolta rifiuti, puntando a raggiungere l’84% di differenziata. Nel 2025, la percentuale di raccolta differenziata in città è stata del 78,5%. L’assessora alla Transizione Ecologica ha dichiarato che l’obiettivo è sfidante e che, se raggiunto, la città diventerebbe un esempio a livello regionale.

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Bergamo. Nel 2025 la città ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata del 78,5%. “Mi piacerebbe arrivare all’84%, ma è un obiettivo sfidante: diventeremmo un capoluogo modello”, afferma l’assessora alla Transizione Ecologica Oriana Ruzzini. Per avvicinarsi a questo traguardo, la città potrà contare sulla prima struttura di proprietà comunale dedicata al conferimento dei rifiuti. Si sono infatti conclusi i lavori del nuovo centro di raccolta e del centro del riuso in via Alexander Langer, nei pressi della Cremasca al confine con Azzano San Paolo e Orio al Serio. L’apertura al pubblico è prevista per la fine di settembre. Nei primi mesi di attività, fino alla scadenza del contratto a dicembre 2026, la gestione operativa sarà affidata ad Aprica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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