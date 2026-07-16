Rifiuti Conai | nel 2025 Italia supera il 77% di riciclo degli imballaggi

Da iltempo.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2025 in Italia sono state riciclate oltre 10,9 milioni di tonnellate di imballaggi, rappresentando il 77,3% di un totale di circa 14,2 milioni di tonnellate immessi al consumo. I dati sono stati comunicati da Conai e indicano un incremento rispetto agli anni precedenti. La percentuale di riciclo supera di gran lunga le soglie minime richieste dalla normativa europea.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Nel 2025 l'Italia ha riciclato 10 milioni e 970mila tonnellate di imballaggi, pari al 77,3% di un immesso al consumo di 14 milioni e 200mila di tonnellate. Ad annunciarlo è la relazione generale Conai, che documenta annualmente l'andamento del sistema nazionale di gestione degli imballaggi e del loro riciclo. "È un traguardo importante che conferma il primato dell'Italia nell'economia circolare e l'efficacia di un modello fondato sulla collaborazione tra istituzioni, imprese, consorzi e cittadini", dichiara Vannia Gava, viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. "Investire nel riciclo e nell'economia circolare significa coniugare sostenibilità, competitività e crescita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

rifiuti conai nel 2025 italia supera il 77 di riciclo degli imballaggi
© Iltempo.it - Rifiuti, Conai: nel 2025 Italia supera il 77% di riciclo degli imballaggi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Cial, Italia tra i Paesi Ue più virtuosi nel riciclo imballaggi in alluminio, in 2025 tasso 69,5%In Italia, il riciclo degli imballaggi in alluminio si mantiene su livelli elevati e stabili.

Sostenibilità, Fontana (Conai): “Italia leader in Europa per riciclo pro capite”L’Italia supera il 75% di riciclo pro capite degli imballaggi, risultando il paese europeo con il più alto tasso di riciclo per abitante.

Temi più discussi: Carta e cartone, 60 milioni di tonnellate in più riciclate nel 2025. Il Sud traina la crescita, ma Comieco ricorda: La qualità dei rifiuti rimane prioritaria; Conai e Biorepack premiano i comuni più virtuosi nella raccolta della bioplastica compostabile; COMUNE DI BRESSANONE - BRIXEN * LA QUALITÀ DELLA RACCOLTA DI CARTA E CARTONE PREMIATA DA COMIECO, ASM BRESSANONE RICONOSCIUTA PER L'EFFICIENZA DEL SISTEMA - DIE QUALITÄT DER PAPIER- UND KARTONSAMMLU.

rifiuti conai nel 2025Conai, nel 2025 in Italia riciclato il 77,3% degli imballaggi(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Nel 2025 l'Italia ha riciclato 10 milioni e 970mila tonnellate di imballaggi, pari al 77,3% di un immesso al consumo di 14 milioni e 200mila di tonnellate. E' quanto risulta da ... msn.com

Conai: Italia supera il 77% di riciclo degli imballaggi nel 2025Redazione 16 Luglio 2026, 11:35 Roma, 16 lug. (askanews) – Nel 2025 l’Italia ha ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web