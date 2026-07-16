Nel 2025 in Italia sono state riciclate oltre 10,9 milioni di tonnellate di imballaggi, rappresentando il 77,3% di un totale di circa 14,2 milioni di tonnellate immessi al consumo. I dati sono stati comunicati da Conai e indicano un incremento rispetto agli anni precedenti. La percentuale di riciclo supera di gran lunga le soglie minime richieste dalla normativa europea.

Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Nel 2025 l'Italia ha riciclato 10 milioni e 970mila tonnellate di imballaggi, pari al 77,3% di un immesso al consumo di 14 milioni e 200mila di tonnellate. Ad annunciarlo è la relazione generale Conai, che documenta annualmente l'andamento del sistema nazionale di gestione degli imballaggi e del loro riciclo. "È un traguardo importante che conferma il primato dell'Italia nell'economia circolare e l'efficacia di un modello fondato sulla collaborazione tra istituzioni, imprese, consorzi e cittadini", dichiara Vannia Gava, viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. "Investire nel riciclo e nell'economia circolare significa coniugare sostenibilità, competitività e crescita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Rifiuti, Conai: nel 2025 Italia supera il 77% di riciclo degli imballaggi

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