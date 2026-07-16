Dal 21 al 27 luglio si tiene a Frasso Sabino, in provincia di Rieti, la 36esima edizione del festival FrassoMusica. L’evento, che dura una settimana, propone concerti di musica dal vivo ogni sera. Durante la manifestazione, si sono alternati artisti noti e musicisti emergenti, attirando pubblico da diverse zone. Le serate si svolgono in un’atmosfera informale, con spettacoli all’aperto in un contesto rurale.

Frasso Sabino (Rieti) – C’è un festival che, da trentasei anni, riesce a fare quello che a molte rassegne più blasonate riesce solo in parte: riempire le sere d’estate di musica vera e di volti conosciuti. Si chiama FrassoMusica ed è organizzato dal Comune di Frasso Sabino, dalla Pro Loco di Frasso Sabino e dalla PF Association, con il sostegno della Fondazione Varrone e della Regione Lazio; dal 21 al 27 luglio torna ad animare Frasso Sabino, in provincia di Rieti: ogni sera, alle 21, la piazza del castello si riempie di musica con una settimana fitta di appuntamenti, uno dopo l’altro, senza pause. Si comincia martedì 21 con “Abat-Jour”, la band guidata da Marcello Lucio Casara, che affianca alla propria voce e chitarra un ensemble affiatato di basso, tastiere, batteria e chitarra. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Rieti: dal 21 al 27 luglio la 36sima edizione del FrassoMusica

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