Mobilità dirigenti scolastici 2026 27 verso Trento domande entro domani 7 luglio | invio solo via PEC

Da orizzontescuola.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I dirigenti scolastici in servizio in altre regioni devono presentare domanda di mobilità interregionale verso la Provincia autonoma di Trento entro il 7 luglio 2026. La richiesta può essere inviata esclusivamente tramite PEC. La circolare della Provincia autonoma di Trento ha specificato questa scadenza e la modalità di invio. La procedura riguarda la mobilità per l’anno scolastico 202627.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ultime ore per presentare domanda di mobilità interregionale verso la Provincia autonoma di Trento. I dirigenti scolastici in servizio presso altre regioni possono inviare l’istanza entro domani, 7 luglio 2026, come indicato dalla circolare della Provincia autonoma di Trento prot. n. 511483 del 19 giugno 2026. Il termine è utile all’Amministrazione a fini ricognitivi, mentre le operazioni di mobilità saranno gestite in concomitanza con quelle previste a livello nazionale. La domanda può essere redatta in carta libera e in formato non vincolante. Nel curriculum devono essere indicate le esperienze professionali maturate, il grado e gli indirizzi delle scuole dirette, la complessità organizzativa degli istituti, l’ambito disciplinare di provenienza, la formazione e lo sviluppo professionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui gli aggiornamenti su Trento.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Orientamento scolastico: Liceo Scientifico Francesco Redi di Arezzo

Video Orientamento scolastico: Liceo Scientifico Francesco Redi di Arezzo

Notizie e thread social correlati

Mobilità dirigenti scolastici 2026/2027 verso Trento: domande entro il 7 luglio. CircolareI dirigenti scolastici in servizio in altre regioni possono presentare domanda di mobilità interregionale verso le scuole della Provincia autonoma di...

Mobilità dei dirigenti scolastici 2026/27, il MIM definisce il calendario: domande entro il 1° luglio. Fino a 5 regioni, novitàIl Ministero dell'Istruzione ha annunciato che le domande di mobilità dei dirigenti scolastici per il 2026/27 devono essere presentate entro il 1°...

Temi più discussi: Conferimento di incarico e mobilità dei dirigenti scolastici a.s. 2026/2027; Istanza di mobilità 2026 del personale dirigente scolastico. Estensione del termine di presentazione; Scadenza 1° luglio 2026: mobilità dirigenti scolastici su SIDI; Mobilità Dirigenti scolastici 2026/27: domande entro il 1° luglio, mentre entro il 15 luglio si concluderanno le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali.

mobilità dirigenti scolastici 2026Mobilità Dirigenti scolastici 2026/27: domande entro il 1° luglio, mentre entro il 15 luglio si concluderanno le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenzialiIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato ufficialmente il via alle operazioni per il conferimento degli incarichi dirigenziali per l’anno scolastico 2026/2027. Con la circolare n. 16067 del 1 ... tecnicadellascuola.it

mobilità dirigenti scolastici 2026Mobilità dei dirigenti scolastici: il 7 luglio arriva il primo esito. Cosa succede alle domande per la prima regione richiestaCon la scadenza del 1° luglio si è conclusa la fase dedicata alla presentazione delle istanze di mobilità regionale e interregionale dei dirigenti scolastici. Da questo momento il procedimento non è p ... orizzontescuola.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web