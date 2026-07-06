Mobilità dirigenti scolastici 2026 27 verso Trento domande entro domani 7 luglio | invio solo via PEC

I dirigenti scolastici in servizio in altre regioni devono presentare domanda di mobilità interregionale verso la Provincia autonoma di Trento entro il 7 luglio 2026. La richiesta può essere inviata esclusivamente tramite PEC. La circolare della Provincia autonoma di Trento ha specificato questa scadenza e la modalità di invio. La procedura riguarda la mobilità per l’anno scolastico 202627.

Ultime ore per presentare domanda di mobilità interregionale verso la Provincia autonoma di Trento. I dirigenti scolastici in servizio presso altre regioni possono inviare l’istanza entro domani, 7 luglio 2026, come indicato dalla circolare della Provincia autonoma di Trento prot. n. 511483 del 19 giugno 2026. Il termine è utile all’Amministrazione a fini ricognitivi, mentre le operazioni di mobilità saranno gestite in concomitanza con quelle previste a livello nazionale. La domanda può essere redatta in carta libera e in formato non vincolante. Nel curriculum devono essere indicate le esperienze professionali maturate, il grado e gli indirizzi delle scuole dirette, la complessità organizzativa degli istituti, l’ambito disciplinare di provenienza, la formazione e lo sviluppo professionale. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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