reumatologia un ecografo e tre lettini per visite ambulatoriali

Oggi è stato consegnato un ecografo e tre lettini automatizzati al reparto di reumatologia. I dispositivi sono stati donati da Calcit e AMRAR Arezzo e sono stati consegnati questa mattina alla presenza del personale del reparto, diretto dalla dottoressa Lara Storri.

Arezzo, 16 luglio 2026 – I dispositivi donati da Calcit e AMRAR Arezzo, sono stati consegnati stamani al Reparto diretto dalla dr.ssa Lara Storri. Un ecografo e tre lettini automatizzati per visite ambulatoriali. È quanto donato rispettivamente da Calcit Arezzo e da Associazione malati reumatici di Arezzo (AMRAR) per un valore complessivo di quasi 36 mila euro. Una donazione che viene incontro alle necessità del reparto dell’Unità operativa semplice dipartimentale di Reumatologia dell’ospedale San Donato, diretta dalla dottoressa Lara Storri. «Abbiamo chiesto alla dottoressa quali fossero le necessità del suo reparto e lei ci ha chiesto tre nuovi lettini da ambulatorio – dice Roberto Castellucci presidente di Amrar -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Doppia donazione alla reumatologia di Arezzo

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