Regione Lombardia finanzia l’assunzione di dottori di ricerca nelle PMI con il bando Talenti

Sono aperti i termini per presentare domande al bando regionale “Talenti – Trasferimento delle conoscenze”. Regione Lombardia mette a disposizione 7 milioni di euro per finanziare l’assunzione di dottori di ricerca nelle piccole e medie imprese. La misura sostiene le aziende nel processo di innovazione attraverso l’inserimento di professionisti altamente qualificati. Le domande devono essere presentate entro le scadenze stabilite dal bando.

Aperti i termini per presentare le domande al bando regionale “Talenti – Trasferimento delle conoscenze”, la misura con cui Regione Lombardia mette a disposizione 7 milioni di euro per sostenere le imprese nel percorso di innovazione attraverso l’inserimento di competenze altamente qualificate. Il provvedimento, approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, punta a rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo, favorendo il trasferimento di conoscenze e tecnologie verso le imprese lombarde. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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