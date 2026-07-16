Ravenna prestati due giovani Sondaggio per Elia
Il Ravenna ha prestato due giovani calciatori al Prato: si tratta di un difensore e di un centrocampista, entrambi classe 2008. Karim Zakaria e Luca Sermenghi sono stati ceduti in prestito fino a giugno 2028 e giugno 2027 rispettivamente. Zakaria ha un contratto con il Ravenna fino a giugno 2028, Sermenghi fino a giugno 2027. La società attende l’ufficialità del trasferimento del centrocampista Vinicius.
In attesa dell’ufficializzazione del centrocampista Vinicius, il Ravenna ha reso noto ieri i trasferimenti in prestito al Prato del difensore Karim Zakaria (classe 2008, contratto col Ravenna fino a giugno 2028) e del centrocampista Luca Sermenghi (classe 2008, contratto col Ravenna fino a giugno 2027). Le operazioni sono state perfezionate dal ds dei toscani Gianluca Berti, indimenticato portiere giallorosso ‘pararigori’ (celebre il suo quaderno con tutte le statistiche dei rigoristi) nella stagione cadetta 1998-99, quella con mister Santarini in panchina, Dell’anno, Buonocore, Centofanti, Sotgia, Silenzi, Dall’Igna in campo. Il Prato, che sarà avversario del Ravenna nella prima ‘vera’ amichevole di sabato 25 al ‘Todoli’ di Milano Marittima, si candida per una stagione di vertice nel campionato di serie D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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