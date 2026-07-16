ravenna prestati due giovani sondaggio per elia

Notizia in breve

Il Ravenna ha prestato due giovani calciatori al Prato: si tratta di un difensore e di un centrocampista, entrambi classe 2008. Karim Zakaria e Luca Sermenghi sono stati ceduti in prestito fino a giugno 2028 e giugno 2027 rispettivamente. Zakaria ha un contratto con il Ravenna fino a giugno 2028, Sermenghi fino a giugno 2027. La società attende l’ufficialità del trasferimento del centrocampista Vinicius.