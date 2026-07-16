Rastafariani | la cannabis resta illegale
L'Alta Corte del Kenya ha respinto il ricorso della comunità rastafariana che chiedeva il diritto di coltivare e usare cannabis per motivi religiosi. La decisione conferma la validità delle leggi nazionali che vietano il possesso e il consumo di questa sostanza. La comunità aveva sostenuto la propria richiesta basandosi sui riti religiosi, ma il tribunale ha ribadito l'illegalità della cannabis nel paese. La sentenza è definitiva e non sono previsti ricorsi.
L’Alta Corte del Kenya ha respinto il ricorso presentato dalla comunità rastafariana per ottenere il diritto di coltivare e utilizzare la cannabis durante le pratiche religiose, confermando la piena validità delle leggi che ne vietano il possesso e il consumo. Nella sentenza, il giudice ha stabilito che i ricorrenti non sono riusciti a dimostrare che il divieto imposto dalla normativa antidroga violi il diritto costituzionale alla libertà di culto. Il governo keniano si era già opposto alla richiesta, sostenendo che un’eccezione di carattere religioso avrebbe indebolito l’applicazione della legislazione antidroga e creato possibili scappatoie per il traffico illecito di cannabis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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