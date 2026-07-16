Rastafariani | la cannabis resta illegale

Notizia in breve

L'Alta Corte del Kenya ha respinto il ricorso della comunità rastafariana che chiedeva il diritto di coltivare e usare cannabis per motivi religiosi. La decisione conferma la validità delle leggi nazionali che vietano il possesso e il consumo di questa sostanza. La comunità aveva sostenuto la propria richiesta basandosi sui riti religiosi, ma il tribunale ha ribadito l'illegalità della cannabis nel paese. La sentenza è definitiva e non sono previsti ricorsi.