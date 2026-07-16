Rashford niente Turchia | zero contatti con il Fenerbahce Carrick lo aspetta allo United

Da calcionews24.com 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marcus Rashford non ha avuto contatti con il Fenerbahçe e non lascerà il Manchester United per trasferirsi in Turchia. Secondo le fonti, il giocatore tornerà con il team per il ritiro pre-stagionale. Può lasciare il club solo in caso di offerta da un grande club. Al momento, non ci sono accordi o trattative in corso con il club turco.

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Rashford, nessun dialogo con il Fenerbahçe: rientrerà allo United per il pre?stagionale, può lasciare solo davanti a un’offerta da top club. Marcus Rashford non prenderà la strada della Turchia. Nonostante le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, l’attaccante inglese non ha avuto alcun contatto con il Fenerbahçe e, al momento, non considera quella destinazione per la prossima stagione. Una posizione chiara, che conferma la volontà del giocatore di ripartire dal Manchester United e di ritrovare continuità dopo un’annata complessa. Lo riporta Fabrizio Romano. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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