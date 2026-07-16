Rapporto Irpet sull’economia Giani | La Toscana è una delle regioni più virtuose
Il rapporto Irpet evidenzia una crescita dell’occupazione in Toscana. La regione si conferma tra le più virtuose d’Italia. Secondo i dati, la prospettiva di sviluppo economico appare più chiara rispetto ad altre rilevazioni recenti. Nessuna altra regione italiana mostra, allo stesso modo, segnali così positivi in termini di occupazione e crescita economica. La Toscana si distingue per il suo andamento favorevole rispetto alle altre aree del Paese.
FIRENZE – “ La Toscana è una delle regioni virtuose d’Italia e onestamente in questo rapporto vedo una prospettiva di occupazione e di crescita che sicuramente non erano venute fuori in modo più chiaro da altre rilevazioni di cui si era tanto parlato nei mesi precedenti”. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani, in occasione della presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati del rapporto annuale presentato dall’Irpet sulla situazione economica della Toscana. “Pur se contenuta, la Toscana vive una fase di sviluppo”, ha sottolineato il presidente, commentando la stima del +0,5% del Pil per il 2026 prevista dall’Istituto regionale di programmazione economica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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