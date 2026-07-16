FIRENZE – “ La Toscana è una delle regioni virtuose d’Italia e onestamente in questo rapporto vedo una prospettiva di occupazione e di crescita che sicuramente non erano venute fuori in modo più chiaro da altre rilevazioni di cui si era tanto parlato nei mesi precedenti”. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani, in occasione della presentazione a Palazzo Strozzi Sacrati del rapporto annuale presentato dall’Irpet sulla situazione economica della Toscana. “Pur se contenuta, la Toscana vive una fase di sviluppo”, ha sottolineato il presidente, commentando la stima del +0,5% del Pil per il 2026 prevista dall’Istituto regionale di programmazione economica. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Rapporto Irpet sull’economia, Giani: “La Toscana è una delle regioni più virtuose”

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