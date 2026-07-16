Due uomini sono stati sottoposti a misure cautelari con l’accusa di aver partecipato a una rapina aggravata in una sala slot VLT a Potenza. I dettagli sulla rapina indicano che il colpo è stato pianificato e messo in atto in modo coordinato. Le autorità hanno arrestato i sospetti dopo aver ricostruito le fasi dell’assalto e aver raccolto elementi probatori. La rapina si è verificata nel capoluogo lucano.

Due persone sono state raggiunte da misure cautelari per rapina aggravata in concorso, a seguito di un colpo avvenuto in una sala VLT del capoluogo lucano. I provvedimenti sono stati disposti dalla Procura della Repubblica e dal G.I.P. presso il Tribunale di Potenza, dopo una complessa indagine della Squadra Mobile, che ha ricostruito le fasi della rapina avvenuta nella notte del 28 maggio 2025. Le indagini della Polizia a Potenza Il ruolo dei due indagati Le misure cautelari applicate Il contesto della rapina Il lavoro della Squadra Mobile Le decisioni del G.I.P. e della Procura Le indagini della Polizia a Potenza Stando alle informazioni... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Rapinano una sala slot VLT di Potenza dopo un piano ben studiato, fermati per rapina aggravata: come agivano

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