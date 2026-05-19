Rapina in sala slot | due arrestati con i vestiti macchiati di sangue

Nella serata di ieri, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in seguito a una rapina in una sala slot. Durante l'intervento, i sospetti sono stati trovati con i vestiti sporchi di sangue, che si sono rivelati fondamentali per le indagini. La rapina si è verificata durante un alterco con il titolare dell’attività, con momenti di colluttazione. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare i due arrestati a Serravalle, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento.

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