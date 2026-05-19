Rapina in sala slot | due arrestati con i vestiti macchiati di sangue

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di ieri, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri in seguito a una rapina in una sala slot. Durante l'intervento, i sospetti sono stati trovati con i vestiti sporchi di sangue, che si sono rivelati fondamentali per le indagini. La rapina si è verificata durante un alterco con il titolare dell’attività, con momenti di colluttazione. Le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare i due arrestati a Serravalle, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento.

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? Domande chiave Come hanno fatto i carabinieri a rintracciare i rapinatori a Serravalle? Cosa è successo esattamente durante la colluttazione con il titolare? Perché i sospettati avevano ancora il sangue della vittima addosso? Quali sono le attuali condizioni di salute dell'esercente ferito??? In Breve Bottino di oltre 5 mila euro recuperato dai carabinieri a Serravalle Sesia. Vittima ferita al torace trasportata d'urgenza all'ospedale di Borgomanero. Identificazione rapida trami . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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