Un uomo ha rapinato un ottantenne, sottraendogli il telefono, e successivamente ha chiesto 150 euro per la restituzione. Dopo aver preso il dispositivo, ha contattato l’assistenza clienti del telefono, fingendosi il proprietario e minacciando di denunciare il furto se non riceveva il denaro. La polizia ha intercettato le comunicazioni e ha arrestato l’autore del crimine. L’ottantenne è stato assistito per le ferite riportate durante la rapina.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Arezzo – Prima gli avrebbe strappato il telefono dalle mani, poi avrebbe preteso 150 euro per restituirglielo. Una formula commerciale essenziale: furto, riscatto e consegna immediata, tutto senza perdere tempo con fatture, recensioni o diritto di recesso. La Polizia di Stato ha eseguito a Firenze un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne italiano, residente a Firenze, indagato per rapina ed estorsione aggravata ai danni di un uomo di 80 anni. I fatti risalgono al 17 giugno 2026 e sarebbero avvenuti all’interno di un centro commerciale di Arezzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano sarebbe stato avvicinato nel parcheggio sotterraneo da un uomo che gli chiedeva denaro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Rapina un ottantenne e gli rivende il telefono appena rubato: debutta il ricatto con assistenza clienti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prima la finta solidarietà, poi il ricatto: due catanesi chiedono il "cavallo di ritorno" per un telefonoDue giovani di Catania sono coinvolti in un caso di estorsione: uno di 22 anni è stato arrestato, mentre un minore di 16 anni è stato denunciato.

Il furto si trasforma in rapina: aggredisce clienti e dipendenti, arrestato con coltello e 'coca' in tascaUn uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare alcune confezioni di birra in un supermercato, ma ha trasformato il furto in una rapina...

Argomenti più discussi: Il nuovo volto dell'inganno: finti funzionari comunali ripuliscono la casa di un anziano; Rapina choc sul ponte di Cornigliano: anziano pedinato, picchiato e derubato della catenina. Due minori arrestati dalla squadra mobile -; Arrestato 80enne per violenza sessuale nei confronti di una donna 40enne; L'auto di sua madre è stata usata per una rapina: finto poliziotto si fa consegnare oro e 11 mila euro.

Rapina in villa, vittima è ottantenne(ANSA) - PADOVA, 27 AGO - Violenta rapina in una villa di Piove di Sacco. Un'anziana di 80 anni intorno alle 4 è stata svegliata e legata ad una sedia da una banda di malviventi, mentre altri complici ... lagazzettadelmezzogiorno.it