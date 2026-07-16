Rapina un ottantenne e gli rivende il telefono appena rubato | debutta il ricatto con assistenza clienti

Da lortica.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha rapinato un ottantenne, sottraendogli il telefono, e successivamente ha chiesto 150 euro per la restituzione. Dopo aver preso il dispositivo, ha contattato l’assistenza clienti del telefono, fingendosi il proprietario e minacciando di denunciare il furto se non riceveva il denaro. La polizia ha intercettato le comunicazioni e ha arrestato l’autore del crimine. L’ottantenne è stato assistito per le ferite riportate durante la rapina.

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Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Arezzo – Prima gli avrebbe strappato il telefono dalle mani, poi avrebbe preteso 150 euro per restituirglielo. Una formula commerciale essenziale: furto, riscatto e consegna immediata, tutto senza perdere tempo con fatture, recensioni o diritto di recesso. La Polizia di Stato ha eseguito a Firenze un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantenne italiano, residente a Firenze, indagato per rapina ed estorsione aggravata ai danni di un uomo di 80 anni. I fatti risalgono al 17 giugno 2026 e sarebbero avvenuti all’interno di un centro commerciale di Arezzo. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano sarebbe stato avvicinato nel parcheggio sotterraneo da un uomo che gli chiedeva denaro. 🔗 Leggi su Lortica.it

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