Il furto si trasforma in rapina | aggredisce clienti e dipendenti arrestato con coltello e ' coca' in tasca

Un uomo è stato arrestato dopo aver tentato di rubare alcune confezioni di birra in un supermercato, ma ha trasformato il furto in una rapina aggredendo clienti e dipendenti. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, è stato trovato con un coltello e una piccola quantità di sostanza stupefacente in tasca. L’uomo aveva cercato di scappare senza pagare, ma è stato fermato poco dopo.

Avrebbe tentato di rubare alcune confezioni di birra per poi fuggire dal supermercato senza pagare aggredendo i dipendenti e un cliente del negozio. Nella serata di sabato, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un cittadino straniero, già noto alle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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10 Robbery Cases That Were on Another Level

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