Ranucci le piste si moltiplicano | ipotesi clamorosa sul movente

Da liberoquotidiano.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le indagini sul caso Ranucci si sono moltiplicate, con diverse ipotesi sul movente che spaziano da motivi finanziari a questioni personali. Gli inquirenti stanno analizzando vari elementi e non escludono nessuna pista, anche quelle considerate meno probabili. Finora, non sono state rese note dichiarazioni ufficiali o dettagli specifici sui sospetti o sulle motivazioni. La situazione rimane sotto osservazione, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

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Ci sono più piste su Ranucci che in una stagione di Formula Uno, alcune serie e altre strampalate: ci arriviamo a breve. Partiamo dal silenzio di Marika De Filippis, la 22enne arrestata il 30 giugno con altre tre persone compreso il compagno (Pellegrino D’Avino, 26 anni), accusata di aver organizzato e compiuto con loro l’attentato contro il conduttore di “Report”. L’interrogatorio si è svolto in videoconferenza da Avella, nell’Avellinese, dove la donna è agli arresti domiciliari. Gli altri tre indagati (Antonio Passariello e Saverio Mutone, oltre a D’Avino) sono nel carcere romano di Rebibbia: la procura contesta le accuse, a vario titolo, di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno, minaccia e danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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