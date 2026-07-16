Le indagini sul caso Ranucci si sono moltiplicate, con diverse ipotesi sul movente che spaziano da motivi finanziari a questioni personali. Gli inquirenti stanno analizzando vari elementi e non escludono nessuna pista, anche quelle considerate meno probabili. Finora, non sono state rese note dichiarazioni ufficiali o dettagli specifici sui sospetti o sulle motivazioni. La situazione rimane sotto osservazione, con ulteriori sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Ci sono più piste su Ranucci che in una stagione di Formula Uno, alcune serie e altre strampalate: ci arriviamo a breve. Partiamo dal silenzio di Marika De Filippis, la 22enne arrestata il 30 giugno con altre tre persone compreso il compagno (Pellegrino D’Avino, 26 anni), accusata di aver organizzato e compiuto con loro l’attentato contro il conduttore di “Report”. L’interrogatorio si è svolto in videoconferenza da Avella, nell’Avellinese, dove la donna è agli arresti domiciliari. Gli altri tre indagati (Antonio Passariello e Saverio Mutone, oltre a D’Avino) sono nel carcere romano di Rebibbia: la procura contesta le accuse, a vario titolo, di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno, minaccia e danneggiamento con l’aggravante del metodo mafioso. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ranucci, le piste si moltiplicano: ipotesi clamorosa sul movente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Attentato a Ranucci, i dubbi sul ruolo di Lavitola e le ipotesi sul moventeÈ stato avviato l’esame del materiale sequestrato a Valter Lavitola, sospettato di aver ordinato l’attentato contro Sigfrido Ranucci.

Monaco, attentatore forse in Italia e due nuove piste sul moventeNuove indagini sull’attentato avvenuto lunedì nel Principato di Monaco contro un oligarca russo e la sua famiglia.

Temi più discussi: Attentato a Ranucci, contestato a Lavitola reati di strage e associazione mafiosa; Indagine sul sondaggio di Lavitola per lanciare Ranucci in politica. Per i pm due piste: i soldi e l'ambizione; Moglie, mafia, armi. Quel nome in codice è la chiave del giallo; Rai taglia repliche a Report, Ranucci: delegittimazione fondata su vergognose congetture.

Il punto vero è che il nome del mandante (o del mandante del mandante) non l’ha ancora fatto nessuno, tantomeno Valter Lavitola che però difficilmente potrà tacere a lungo per via delle gravissime accuse che gli pendono sul cranio. Le piste sono quelle che x.com

REIMIGRAZIONE SUBIT... ah no... 'Montagna, l'elicottero del 118 arriva al rifugio per un soccorso ma la piazzola d'atterraggio è occupata da turisti che prendono il sole: Ci hanno fatto perdere minuti preziosi' reddit

Indagine sul sondaggio di Lavitola per lanciare Ranucci in politica. Per i pm due piste: i soldi e l'ambizioneIl conduttore contro viale Mazzini dopo lo stop. Scontro fra chi è pro, e chi invece contro l'interruzione delle repliche estive ... roma.corriere.it

Te whakaekenga ki a Ranucci: Kei te tirotirohia a Lavitola, he kaiwhakaputa pukapuka me te kaipakihi o mua.L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci si arricchisce di nuovi dettagli. Valter Lavitola, ex editore e imprenditore, è indagato come presunto mandante. Scoperte nuove piste investigative e dett ... notizie.it