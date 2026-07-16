Ranucci ha accusato Fazzolari, Angelucci e il Giornale di aver depistato le indagini sulla bomba che lo ha coinvolto. Ha definito grave il depistaggio e ha chiesto scuse. Ranucci ha anche dichiarato che condannerà l’attentato finché avrà fiato. La sua posizione si basa su accuse pubbliche e non sono state fornite ulteriori dettagli sul procedimento legale in corso. Nessuna conferma ufficiale sulla natura dell’attentato è stata rilasciata.

Sia chiaro, e lo dico senza giri di parole: l'attentato a Sigfrido Ranucci - se si confermerà tale - è qualcosa che condannerò finché avrò fiato in corpo. Chiunque lo abbia eseguito o pensato. La violenza contro un giornalista è il grado zero della civiltà. Ma c'è un «ma» grande come una casa, anzi, come una redazione. Scopriamo oggi, a otto mesi di distanza, che il giornalista più scortato e celebrato d'Italia, il paladino delle inchieste «senza secondi fini», avrebbe indicato in Commissione antimafia una pista surreale: i mandanti, o giù di lì, saremmo noi. Sì, avete letto bene. Il Giornale che dirigo, l'editore Angelucci che ha la colpa imperdonabile di lasciarci liberi di raccontare l'Italia come ci pare e persino Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario che rispetto, ma con cui non divido né aperitivi né agende, visti i ruoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci choc in antimafia: accusa della bomba Fazzolari, Angelucci e il Giornale. Cerno: "Grave depistaggio, chieda scusa"

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