A Goodwood è stata presentata la nuova Range Rover Sport Electric, il secondo modello a zero emissioni del marchio. La vettura fa parte del piano dell’azienda di ampliare la gamma di veicoli elettrici. La presentazione si è svolta in anteprima, senza specificare dettagli tecnici o data di lancio. La Range Rover Sport Electric segue la prima versione elettrica del marchio, la Range Rover Electric, rafforzando la strategia di elettrificazione del marchio.

Range Rover accelera il proprio percorso verso l’elettrificazione e svela in anteprima la nuova Range Rover Sport Electric, il secondo modello a zero emissioni del marchio dopo la Range Rover Electric. Il suv è stato presentato al Goodwood Festival of Speed, dove ha affrontato una serie di prove dinamiche ispirate alle imprese che hanno reso celebre la Sport, come la salita dei 999 gradini di Heaven’s Gate in Cina e la scalata dello sfioratore della diga di Karahnjukar in Islanda. La nuova Sport Electric mantiene l’inconfondibile silhouette muscolosa del modello, ma introduce una propulsione completamente elettrica progettata per offrire accelerazioni immediate e una dinamica di guida più coinvolgente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Range Rover Sport Electric, a Goodwood il battesimo delle zero emissioni

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Range Rover Sport Electric

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