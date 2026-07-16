Rai Way ha annullato una proposta di fusione che avrebbe permesso di unificare la gestione delle infrastrutture di trasmissione radiotelevisiva. La decisione arriva dopo anni di tentativi di creare un operatore unico nel settore delle torri di trasmissione in Italia. La mancata fusione si è verificata nel contesto di un tentativo di migliorare la situazione finanziaria dell’amministratore delegato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani alternativi o sui motivi specifici della decisione.

Sono anni che in Italia si prova a creare un unico operatore per la gestione delle infrastrutture di trasmissione radiotelevisiva, ossia, in gergo, delle torri di trasmissione. E si è tentato in mille modi di integrare Rai Way con EI Towers. Prima con un’Opa lanciata da EI Towers su Rai Way nel 2015: «ci è stata stoppata dalla politica», ha spiegato qualche sera fa Pier Silvio Berlusconi, ceo del gruppo Mfe-Mediaset (azionista al 40 per cento di EI Towers). Poi con lunghissime trattative tra le parti, che però hanno portato a un nulla di fatto, con la rottura definitiva del tavolo il primo luglio 2026. Di chi è la colpa dell’affare saltato?.... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Rai Way, una mancata fusione per far quadrare i conti dell’ad Rossi

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