Il presidente della Biennale di Venezia ha comunicato che il suo programma non andrà in onda. La decisione è stata presa un mese fa dal direttore della Rai, che ha informato Buttafuoco. La collaborazione tra il presidente e la Rai si conclude quindi senza ulteriori dettagli pubblici.

La parola fine la mette lui. Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, annuncia oggi la fine della sua collaborazione con la Rai, dopo le indiscrezioni emerse ieri che davano per non confermato il suo programma radiofonico: «Leggo nei giornali di oggi - recita la nota data alle agenzie - che viene dato in forse nella prossima stagione Rai il mio `Lupus in fabula´, la trasmissione del mattino di RaiRadio1 da Palazzo Labia, Venezia. Vorrei chiarire che non ci sarà, mi è stato comunicato un mese fa dal direttore. Sabbenedica». E con questa ironica benedizione finale, l’intellettuale svela la sua versione dei fatti: nessuna... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Rai, Buttafuoco: «Il mio programma non ci sarà, il direttore me lo ha comunicato un mese fa»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sanremo 2026 - Malika Ayane e Claudio Santamaria cantano Mi sei scoppiato dentro il cuore

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Rai, il programma di Buttafuoco verso lo stop: non compare nei palinsesti della nuova stagione

Leggi anche: Conte-Napoli, è finita: il tecnico ha comunicato la sua decisione già un mese fa

Temi più discussi: La Rai pronta a cancellare la trasmissione di Buttafuoco da Radio Uno. L'ipotesi di una ritorsione per lo spazio dato alla Russia alla Biennale di Venezia; Il Cacciatore di Sogni, quando la televisione accende la speranza; Rai, Lupus in Fabula di Buttafuoco rischia di sparire dai palinsesti radio; Buttafuoco: Il mio programma non tornerà su Radio1, mi è stato comunicato un mese fa -.

Rai, Buttafuoco: Il mio programma non ci sarà, il direttore me lo ha comunicato un mese faLa Rai aveva lasciato una porta aperta, sottolineando che i palinsesti fossero ancora lontani: ma lo scrittore spiega che quella porta era stata già chiusa. La sua uscita forse legata alla presenza ru ... roma.corriere.it

Buttafuoco: Il mio programma non tornerà su Radio1, mi è stato comunicato un mese fa(Adnkronos) – Leggo nei giornali di oggi che viene dato in forse nella prossima stagione Rai il mio ‘Lupus in fabula’, la trasmissione del mattino di RaiRadio1 da Palazzo Labia, Venezia. Vorrei chiar ... msn.com