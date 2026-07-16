Rai Buttafuoco | Il mio programma non ci sarà il direttore me lo ha comunicato un mese fa
Il presidente della Biennale di Venezia ha comunicato che il suo programma non andrà in onda. La decisione è stata presa un mese fa dal direttore della Rai, che ha informato Buttafuoco. La collaborazione tra il presidente e la Rai si conclude quindi senza ulteriori dettagli pubblici.
La parola fine la mette lui. Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia, annuncia oggi la fine della sua collaborazione con la Rai, dopo le indiscrezioni emerse ieri che davano per non confermato il suo programma radiofonico: «Leggo nei giornali di oggi - recita la nota data alle agenzie - che viene dato in forse nella prossima stagione Rai il mio `Lupus in fabula´, la trasmissione del mattino di RaiRadio1 da Palazzo Labia, Venezia. Vorrei chiarire che non ci sarà, mi è stato comunicato un mese fa dal direttore. Sabbenedica». E con questa ironica benedizione finale, l’intellettuale svela la sua versione dei fatti: nessuna... 🔗 Leggi su Roma.corriere.it
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