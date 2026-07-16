Rabiot-Napoli la decisione di Cardinale | cosa succede con il Milan

Notizia in breve

Il proprietario del club ha deciso che Adrien Rabiot rimarrà al Milan. La decisione è definitiva e il centrocampista francese, sotto contratto fino al 2028, continuerà a far parte della rosa. La notizia arriva dopo settimane di incertezze e trattative. Rabiot è considerato un elemento fondamentale per il team. Non ci sono state altre indicazioni riguardo a possibili cessioni o cambi di strategia.