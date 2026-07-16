Rabiot-Napoli la decisione di Cardinale | cosa succede con il Milan
Il proprietario del club ha deciso che Adrien Rabiot rimarrà al Milan. La decisione è definitiva e il centrocampista francese, sotto contratto fino al 2028, continuerà a far parte della rosa. La notizia arriva dopo settimane di incertezze e trattative. Rabiot è considerato un elemento fondamentale per il team. Non ci sono state altre indicazioni riguardo a possibili cessioni o cambi di strategia.
Adrien Rabiot non lascerà il Milan. La Gazzetta dello Sport rivela che Cardinale ha preso una decisione netta sul centrocampista francese, blindato da un contratto fino al 2028 e considerato elemento chiave della rosa rossonera. Rabiot al Milan: il contratto blindato che ferma il Napoli. Il Milan non intende privarsi di Rabiot. Come rivela la Gazzetta dello Sport, la società rossonera ha scelto di mantenere il centrocampista francese nel proprio progetto tecnico. Cardinale non scenderà a compromessi: chi vorrà acquistare Rabiot dovrà affrontare richieste economiche sproporzionate, perché il Milan non considera il giocatore cedibile. Rabiot è legato ai rossoneri da un contratto lungo fino al 2028. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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