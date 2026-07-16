Il Milan non intende cedere Rabiot a prezzo ridotto. Secondo quanto riportato, il club lo considera un elemento chiave e non è disposto a svenderlo. La trattativa con il Napoli si complica, poiché i rossoneri vogliono mantenere il centrocampista francese a tutti i costi. La posizione del club milanese è chiara: nessuno sconto, nessuna trattativa a ribasso.

Per il Napoli che sogna Adrien Rabiot arriva un altro segnale di chiusura, e stavolta lo firma la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano è netto: nei piani di Gerry Cardinale e di Ruben Amorim il centrocampista francese è un punto fermo, e il Milan non ha alcuna intenzione di svenderlo. Chi vorrà acquistarlo “ dovrà passare per forza dal Milan e non troverà il cartello saldi”. Cardinale fa muro (di nuovo). Rabiot è legato ai rossoneri da un contratto lungo, fino al 2028, ed è considerato da Amorim un titolare importante. Non solo: è tra i giocatori che lo scorso anno hanno avuto il rendimento più elevato della rosa, un elemento chiave “dentro e fuori dal campo”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Rabiot non è in saldo: il Milan di Cardinale lo ritiene fondamentale, e per il Napoli l’affare si complica

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