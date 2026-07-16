Qui Emilia-Romagna Pomeriggio di paura Cielo nero sembrava la tempesta perfetta

Da ilrestodelcarlino.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri pomeriggio, in Emilia-Romagna, il cielo si è fatto nero e il vento ha raggiunto intensità elevate. A Bologna, alle sei di sera, sembrava mezzanotte. In diverse zone della regione si sono verificati nubifragi e raffiche di vento fortissime. La grandinata prevista non è arrivata, ma il maltempo ha causato disagi e allarmi. Nessuna persona è stata segnalata ferita. Le autorità monitorano ancora le aree colpite.

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Ieri pomeriggio, alzavi gli occhi al cielo e avevi paura. Alle sei della sera, a Bologna, sembrava notte. E non solo a Bologna. La tempesta perfetta. Non è arrivata la temuta grandinata, ma in tante zone dell’ Emilia-Romagna c’è stato un autentico nubifragio e il vento era fortissimo. Non a caso da gialla l’allerta in mattinata era diventata improvvisamente arancione. L’acqua, tanta, e le raffiche di vento che in alcune zone non coperte da stazioni meteo avrebbero addirittura superato i 120 km all’ora. Qualcuno ha provato anche a fare una classifica: 127 km all’ora a Monticelli di Parma, 122 km a Villanova di Castenaso, 121 chilometri a Dosso di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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