qui emilia romagna pomeriggio di paura cielo nero sembrava la tempesta perfetta

Ieri pomeriggio, in Emilia-Romagna, il cielo si è fatto nero e il vento ha raggiunto intensità elevate. A Bologna, alle sei di sera, sembrava mezzanotte. In diverse zone della regione si sono verificati nubifragi e raffiche di vento fortissime. La grandinata prevista non è arrivata, ma il maltempo ha causato disagi e allarmi. Nessuna persona è stata segnalata ferita. Le autorità monitorano ancora le aree colpite.

Ieri pomeriggio, alzavi gli occhi al cielo e avevi paura. Alle sei della sera, a Bologna, sembrava notte. E non solo a Bologna. La tempesta perfetta. Non è arrivata la temuta grandinata, ma in tante zone dell’ Emilia-Romagna c’è stato un autentico nubifragio e il vento era fortissimo. Non a caso da gialla l’allerta in mattinata era diventata improvvisamente arancione. L’acqua, tanta, e le raffiche di vento che in alcune zone non coperte da stazioni meteo avrebbero addirittura superato i 120 km all’ora. Qualcuno ha provato anche a fare una classifica: 127 km all’ora a Monticelli di Parma, 122 km a Villanova di Castenaso, 121 chilometri a Dosso di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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