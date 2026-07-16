Querele temerarie ennesimo schiaffo di Bruxelles all’Italia E stavolta parte la procedura d’infrazione per mancato recepimento della direttiva anti-Slapp

L’Unione Europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia per mancato recepimento della direttiva anti-Slapp. La Commissione europea ha contestato il ritardo nel recepimento della normativa, che mira a tutelare la libertà di stampa e prevenire querele temerarie. La procedura rappresenta un nuovo passo in una serie di valutazioni critiche nei confronti del paese, accusato di non aver ancora adottato le misure richieste. Si tratta di un atto formale che può portare a sanzioni.

Altro giorno, altra bocciatura dell’Italia da parte dell’Ue per la libertà di stampa. Stavolta la notizia è che Bruxelles ha aperto una procedura d’infrazione contro il nostro Paese per il mancato recepimento della direttiva che dovrebbe proteggere giornalisti, attivisti e organizzazioni della società civile, dalle cosiddette Slapp, le querele temerarie utilizzate non per ottenere giustizia, ma per intimidire chi racconta fatti scomodi. Formalmente, l’Italia non è sola. Insieme a Roma finiscono nel mirino della Commissione europea altri 13 Stati membri. Tuttavia quello italiano non è un semplice ritardo burocratico. Perché il mancato... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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