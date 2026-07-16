Arezzo, 16 luglio 2026 – “Quell'ultima notte. l iberi 82 anni dopo”, Terranuova ricorda la Liberazione con una camminata. Martedì 21 luglio Terranuova Bracciolini celebrerà l’82° anniversario della Liberazione con “Quell'ultima notte. liberi 82 anni dopo”, un percorso itinerante che accompagnerà cittadini e visitatori nei luoghi simbolo del paese per ripercorrere una delle pagine più significative della storia della comunità. L’iniziativa è organizzata dall'associazione Dritto e Rovescio, con il patrocinio del Comune di Terranuova Bracciolini e di ANPI Valdarno, e proporrà un’esperienza immersiva che intreccia narrazione, musica e teatro. La camminata della memoria prenderà il via alle 21. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Quell'ultima notte... liberi 82 anni dopo”, Terranuova ricorda la Liberazione con una camminata

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RISOLTO DOPO QUASI 20 ANNI: IL CASO DI NICOLE VAN DEN HURK

Notizie e thread social correlati

Beccalossi, quell'esclusione dal Mondiale '82 e lo schiaffo di Bearzot a una tifosa dell'InterNel giugno del 1982, prima del torneo di calcio in Spagna, una tifosa dell’Inter di Roma rivolse delle provocazioni al commissario tecnico,...

Giugno Terranuovese, dopo il successo di Una Notte a Terranuova prosegue il calendario degli eventi per tutto il meseDopo il successo di Una Notte a Terranuova, il calendario degli eventi di giugno continua per tutto il mese.

Argomenti più discussi: I libri più venduti dal 7 al 13 luglio: l’eccezione Mendrisio; I 20 libri più venduti a giugno 2026 – il libro del mese è Kolchoz di Emmanuel Carrère (Adelphi); Umbria Jazz 2026, l'ultima notte: Elvis Costello chiude l'edizione dei record; Marino Bartoletti: I miei ricordi con Lucio Dalla. Sanremo? È diventato come Disneyland, De Martino dovrà scalare l’Everest.

Quell'ultima notte... liberi 82 anni dopo, Terranuova ricorda la Liberazione con una camminataMartedì 21 luglio Terranuova Bracciolini celebrerà l’82° anniversario della Liberazione con Quell'ultima notte... liberi 82 anni dopo, un percorso itinerante che accompagnerà cittadini e visitatori ... lanazione.it

?Marghera Estate 2026: tutto pronto per il gran finale! Dal 13 al 18 luglio in Arena di Piazza Mercato arriva l’ultima settimana di concerti: dall’evento internazionale con Tony Hadley ai tributi rock, fino ad Alberto Fortis e la notte di Sanremo. Stasera le at x.com