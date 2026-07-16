Il Fiorino Future Festival si svolgerà dal 30 luglio al 2 agosto nel Parco Due Mari, con quattro serate dedicate alla musica italiana e internazionale. La manifestazione è stata presentata nel Municipio di San Giorgio Jonico e prevede la partecipazione di grandi ospiti. La rassegna si svolgerà in quattro serate, trasformando il parco in un grande palcoscenico musicale.

Tarantini Time Quotidiano È stato presentato nel Municipio di San Giorgio Jonico il programma della seconda edizione del Fiorino Future Festival, la rassegna musicale che dal 30 luglio al 2 agosto trasformerà il Parco Due Mari in un grande palcoscenico dedicato alla musica italiana e internazionale. Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di San Giorgio Jonico Mino Fabbiano, il consigliere regionale Mino Borraccino, il sindaco di Carosino Onofrio Di Cillo, il consigliere provinciale Giampiero Strusi, l’ideatore del festival Luca Fiorino, la presidente dell’associazione “Apulian food & drink” Aps Ets Francesca Bruno, il presidente dell’associazione culturale Aps AFO6 Gianni Raimondi e il direttore artistico Mimmo Battista. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Quattro serate di musica e grandi ospiti: svelato il programma del Fiorino Future Festival 2026

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