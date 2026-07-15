Pedrengo Music Festival 2026 | quattro serate di musica e gusto al Parco Frizzoni

Torna l’atteso appuntamento con il Pedrengo Music Festival, che quest’anno festeggia il traguardo della sua 15esima edizione. Dal 16 al 19 luglio, la suggestiva cornice del secolare Parco Frizzoni ospiterà quattro serate all’insegna del buon cibo e della musica dal vivo. L’evento, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Terre del Vescovado, presenta una linea artistica pensata per crescere d’intensità sera dopo sera. A sottolineare il profondo significato di questo appuntamento è la sindaca di Pedrengo, Simona d’Alba: “Questa manifestazione affonda le sue radici nel 2010 e si è sempre distinta come un progetto fortemente legato alla valorizzazione del nostro territorio “, spiega la prima cittadina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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