Sul versante amiatino, quattro frane attive si sono ingrandite nelle ultime settimane lungo la strada che scende verso la Cassia. Il corpo di frana si estende sempre di più, creando una situazione definita dal sindaco come “disastrosa”. La mancanza di interventi programmati mette a rischio i posti di lavoro nella zona. La strada è chiusa in alcune parti e si teme che il problema possa aggravarsi ulteriormente.

Sulla strada che da Piancastagnaio scende verso la Cassia il corpo di frana si allarga di settimana in settimana. Il sindaco Franco Capocchi non usa giri di parole: parla di una situazione "disastrosa" e di una assenza di programmazione che rischia di travolgere l’intero tessuto produttivo del versante amiatino. Sindaco, ci può descrivere la situazione della viabilità dal capoluogo alla Cassia? C’è purtroppo una sola parola per descriverla: disastrosa. Sono presenti almeno quattro situazioni di frana attiva che interessano la carreggiata di valle, e ogni settimana il corpo di frana si allarga. Due di queste si trovano tra la frazione di Casa del Corto e la Cassia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quattro frane attive. Piancastagnaio in allarme. Il sindaco: "Chiedo aiuto. A rischio posti di lavoro"

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