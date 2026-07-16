Quanto guadagna un commercialista in Italia? Crescita dell' 8,3% si torna ai livelli del 2007

Nel 2025, il reddito medio di un commercialista in Italia è salito a 87.376 euro, con un incremento dell’8,3% rispetto all’anno precedente. La crescita si registra dopo anni di stagnazione e riporta i livelli di reddito ai valori del 2007. La cifra rappresenta il guadagno medio netto, escludendo l’effetto dell’inflazione.

Nel 2025 il reddito medio professionale dei commercialisti italiani «è cresciuto dell’ 8,3%, raggiungendo 87.376 euro. Al netto dell’inflazione, l'incremento reale è stato pari al 7,3%, consentendo alla categoria di superare per la prima volta i livelli reddituali registrati nel 2007, prima della lunga fase di crisi economica che ha interessato il Paese». È uno dei principali risultati contenuti nel Rapporto 2026 sulla professione, pubblicato dalla Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti, un dato, si evidenzia, «particolarmente significativo se si considera che, nello stesso periodo, il Pil nominale pro-capite è cresciuto del 2,8% e l’inflazione si è attestata all’1,2%, evidenziando una performance della professione nettamente superiore alla dinamica generale dell’economia». 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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