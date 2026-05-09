Car valet dell’aeroporto di Ciampino Le irregolarità chi c’è dietro e quanto si guadagna

Da romatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un car valet dell’aeroporto di Ciampino racconta di aver atteso due ore e mezza per riavere la propria auto, che non riuscivano a trovare. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di irregolarità legate a pratiche di gestione dei veicoli e alle modalità di pagamento. Si indaga anche sulle persone coinvolte dietro queste situazioni e sui guadagni che si ricavano in questo settore, spesso caratterizzato da criticità operative.

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“Al mio rientro, ho dovuto aspettare due ore e mezza per riavere l’auto, che non riuscivano a trovare. Alla fine è stata recuperata non nel parcheggio, ma abbandonata in un campo lungo la strada, fuori da qualsiasi area sorvegliata. Ho chiamato i Carabinieri per sporgere denuncia. Dopo il loro.🔗 Leggi su Romatoday.it

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Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Car valet dell’aeroporto di Ciampino. Le irregolarità, chi c’è dietro e quanto si guadagna; Attenti ai parcheggi degli aeroporti: qualcuno utilizza le auto mentre siamo via?; Malpensa, l’inchiesta sui parcheggi aeroportuali: auto dei viaggiatori utilizzate durante l’assenza; Malpensa e Fiumicino, il caso dei parcheggiatori: auto dei clienti usate senza consenso.

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