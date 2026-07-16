Un acquirente ha acquistato un Funko Pop a prezzo ridotto e, osservandolo da vicino, ha notato un errore di produzione. Il personaggio presenta dettagli sbagliati rispetto alla versione ufficiale, come colori o elementi mancanti. Questo tipo di difetto, conosciuto come “error”, può aumentare il valore dell’oggetto tra collezionisti. La scoperta di errori su prodotti di questo genere può portare a un incremento di interesse e di prezzo sul mercato secondario.

Immaginate la scena: comprate un Funko Pop a prezzo stracciato, lo portate a casa e, guardandolo da vicino, notate qualcosa di strano. Nella vostra testa si accende una lampadina: ho tra le mani una rarità assoluta o solo un pezzo di plastica venuto male? Nel mondo del collezionismo, la linea che separa un colossale colpo di fortuna da un banale scarto di fabbrica è davvero più sottile di quanto si pensi. Parliamo, infatti, dei Funko Pop Error. Con i Funko Pop Error un difetto può farvi ottenere una fortuna. La febbre dei cosiddetti Funko Pop Error è scoppiata ufficialmente nel 2013 con il personaggio di Logan della Marvel. I collezionisti più attenti notarono subito un’anomalia: la testa non oscillava perché mancava completamente la molla interna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Quando un errore ci dona tra le mani un tesoro: lo strano caso dei Funko Pop Error

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