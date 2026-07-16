Durante una partita, la telecronaca ha creato un’atmosfera che ha reso l’evento più stressante e angosciante, anziché semplicemente accompagnarlo. L’autore paragona l’esperienza a un episodio di fantascienza, come nel romanzo di Ray Bradbury, suggerendo che ciò che ha visto è stato fuori dal normale, quasi irreale. La narrazione ha accentuato le tensioni sul campo, trasformando l’evento in qualcosa di più intenso e disturbante rispetto a una normale trasmissione sportiva.

Il riferimento nel titolo al romanzo di Ray Bradbury è più un modo per dire che ho assistito a qualcosa di fuori dal mondo e assolutamente fantascientifico. Non desolante e catastrofico come nella mente dello scrittore americano che immaginò quel mondo oltre 75 anni fa ma, in proporzione, difficile da accettare per chi, come me, lo dico in premessa, è un tradizionalista per quanto riguarda la telecronaca sportiva (e il commento). Il caldo di questo luglio acuisce la pigrizia, anche quella, già elevatissima, dello spettatore televisivo degli eventi sportivi di queste settimane. La pigrizia, nella visione della partita di calcio, della tappa ciclistica o dell’incontro di tennis, porta a “micro svenimenti” pomeridiani (siesta), stati deliranti dettati dalla canicola o sonno vero e proprio nelle notti mondiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando la telecronaca non accompagna ma esaspera la partita

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La telecronaca in Italia del DISASTRO contro la Bosnia | così hanno vissuto i RIGORI

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