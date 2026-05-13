Con chi gioca Sinner prossima partita? Quando e dove vedere la partita in diretta

Jannik Sinner affronterà il suo prossimo avversario, Alexei Popyrin, nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. La partita si svolgerà in una data ancora da definire e sarà trasmessa in diretta. I dettagli su orario e luogo sono stati comunicati dagli organizzatori, che confermano l’appuntamento nel torneo in corso.

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Il prossimo avversario di Jannik Sinner sarà Alexei Popyrin nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 1 del ranking mondiale ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso sulla terra rossa di Roma, superando in due set Sebastian Ofner con il punteggio di 6-3, 6-4. Grazie a questo successo, Sinner si è qualificato per il terzo turno del Masters 1000 capitolino. Dall’altra parte della rete ci sarà Alexei Popyrin, reduce da una vittoria importante contro Jakub Mensik. L’australiano aveva già eliminato anche l’azzurro Matteo Berrettini nel turno precedente, confermandosi avversario insidioso sulla terra romana. Quando gioca Sinner a Roma.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sinner - Fonseca a Indian Wells 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta Notizie correlate Prossima partita di Sinner agli Internazionali di Roma 2026: quando gioca, orario e dove vedere il match in tvJannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia per il terzo turno del Masters 1000 di Roma. Temi più discussi: Jannik Sinner - Alexei Popyrin agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Contro chi debutterà Sinner; Internazionali, oggi l'esordio di Sinner | Il programma degli italiani a Roma; Sinner, il cammino del n. 1 a Roma inizia con Ofner: quando e dove vederla. Jannik Sinner oggi in campo al Foro Italico, l'esordio agli Internazionali di Roma con Ofner: quando gioca e dove vederlo in chiaro in Tv x.com [Progetto Personale] Stanco dei muri di testo per sapere quando gioca Sinner? Ho creato uno strumento rapido e pulito. reddit Sinner-Rublev, quarti di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl numero uno al mondo si è imposto nel derby con Andrea Pellegrino agli ottavi del torneo che va in scena sui campi del Foro Italico ... corrieredellosport.it Internazionali di tennis di Roma 2026: quando gioca Sinner, il tabellone e perché può vincere tuttoInternazionali d'Italia 2026: Jannik arriva a Roma pronto a sfatare un ennesimo tabù. Subito di fronte: Ofner o Michelsen ... iconmagazine.it