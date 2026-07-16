La fame è uno dei bisogni naturali, una necessità che tutti gli esseri umani hanno e che è fondamentale per sopravvivere. È infatti quel bisogno che porta ogni persona, neonati compresi, ha nutrirsi. Nei bambini piccoli questa necessità è frequente, ma poi andrà stabilizzandosi nel tempo. Ci sono però casi in cui il neonato non riesce a mangiare a sufficienza, come dovrebbe. Quando questo avviene il neonato ha difficoltà di suzione e cresce poco, ma con il passare del tempo va incontro a un aumento esagerato dell’appetito (iperfagia). È così che l’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù spiega l’andamento in due fasi della sindrome di Prader-Willi, una malattia congenita che colpisce un bambino ogni 15000-25000 e che è la causa più frequente di obesità genetica. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Quando il cervello non regola la fame: cos’è la sindrome di Prader-Willi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

What happens if you fast for 7 consecutive days | Science Explained

Notizie e thread social correlati

Fame e immaginazione: cosa succede nel cervello quando pensiamo al cibo a digiunoA un'ora dal pasto, lo stomaco inizia a borbottare e il cervello attiva immagini di cibo, come la pizza avanzata o uno snack nascosto.