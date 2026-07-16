Quando il cervello non regola la fame | cos’è la sindrome di Prader-Willi
È stata identificata una condizione chiamata sindrome di Prader-Willi, in cui il cervello non controlla correttamente la sensazione di fame. Questa condizione comporta un aumento persistente dell'appetito, che può portare a un consumo eccessivo di cibo. La sindrome è caratterizzata da una disregolazione del centro della fame nel cervello, influenzando le funzioni che normalmente regolano il senso di sazietà e il desiderio di mangiare.
La fame è uno dei bisogni naturali, una necessità che tutti gli esseri umani hanno e che è fondamentale per sopravvivere. È infatti quel bisogno che porta ogni persona, neonati compresi, ha nutrirsi. Nei bambini piccoli questa necessità è frequente, ma poi andrà stabilizzandosi nel tempo. Ci sono però casi in cui il neonato non riesce a mangiare a sufficienza, come dovrebbe. Quando questo avviene il neonato ha difficoltà di suzione e cresce poco, ma con il passare del tempo va incontro a un aumento esagerato dell’appetito (iperfagia). È così che l’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù spiega l’andamento in due fasi della sindrome di Prader-Willi, una malattia congenita che colpisce un bambino ogni 15000-25000 e che è la causa più frequente di obesità genetica. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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