Pure in Fdi fa paura la sfida di Meloni | guadagnarsi i voti sul territorio

In Fratelli d’Italia si cerca di individuare i membri che hanno ostacolato la strategia del leader di puntare su candidati locali. La direzione del partito vuole premiare chi ottiene consensi sul territorio, mentre sono in corso controlli sui voti e sui comportamenti interni. La tensione riguarda chi avrebbe favorito candidati già affermati, invece di sostenere chi si impegna in modo diretto con gli elettori.

In Fratelli d’Italia è caccia ai franchi tiratori che hanno affossato l’intento del premier: premiare il politico che conquista consensi e non più chi vive di rendita. Francesco Lollobrigida: «Alcuni vigliacchetti privi di coscienza civile». «Se non sai leggere i segnali di fumo vai a sbattere». Il giorno dopo, Montecitorio sembra una giungla impenetrabile e perfino il veterano patriota sta sulle sue mentre nelle file della maggioranza è partita la caccia al signor Franco Tiratore. I fantasmi dell’opera sarebbero fra i 20 e i 25, li ha contati il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, anche se il dato non è certo, in assenza di informazioni sui comportamenti dell’opposizione. 🔗 Leggi su Laverita.info

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FINISCE MALE SFOGO CONTRO (alcuni) CAMPERISTI

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