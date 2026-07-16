Il punto nascita degli ospedali della Valdichiana Senese continua a essere un servizio fondamentale per la comunità, anche con il rischio di chiusura legato a meno di 500 parti annui. Nel 2025 sono stati registrati 405 parti. La direzione ha sottolineato come in questa struttura l’evento del parto diventa un’esperienza, al di là della semplice assistenza medica. La questione rimane al centro del dibattito locale, con l’attenzione rivolta alla sostenibilità del reparto.

Il punto nascite degli ospedali riuniti della Valdichiana Senese non è solo un presidio sanitario ma un pilastro essenziale per la comunità locale. Un concetto ribadito più volte, da quando ha cominciato a manifestarsi il rischio di una chiusura del reparto, dovuta al numero di parti all’anno inferiore alla soglia di 500 (405 nel 2025). Fin dal 2002 Nottola è ‘ Ospedale amico del bambini ’, certificato dall’ Unicef. Al cuore della sua filosofia c’è il ‘ parto dolce ’, un approccio che trasforma l’evento nascita in un’esperienza partecipata dalla coppia, supportata da arredi ergonomici, musicoterapia e aromaterapia. L’eccellenza clinica è garantita dalla presenza costante del pediatra a ogni parto e da un investimento massiccio nella formazione neonatologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto nascita, Nottola: "Da noi l’evento diventa esperienza"

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